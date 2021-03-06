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8 نعوش.. "أبنوب" تكتسي بالسواد في وداع جثامين ضحايا الحادث الدموي بالكريمات

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8 نعوش.. "أبنوب" تكتسي بالسواد في وداع جثامين ضحايا الحادث الدموي بالكريمات 8 نعوش.. "أبنوب" تكتسي بالسواد في وداع جثامين ضحايا الحادث الدموي بالكريمات

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 06 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

شيع المئات من أهالي قرية بني محمديات بأبنوب، محافظة أسيوط، اليوم السبت، جثامين عدد من ضحايا حادث طريق الكريمات، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، أثناء تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

ولقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتي الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس ومحمد محروس عبدالرحيم و3 مصابين آخرين مجهولي الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة.

فيما جرى نقل جثث إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

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