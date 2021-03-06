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مشروع بحثي جديد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة اليابانية

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مشروع بحثي جديد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة اليابانية مشروع بحثي جديد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة اليابانية

مصراوي Masrawy

12:18 م السبت 06 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم السبت، تنفيذ محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

وقالت الدكتورة منى، إن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين خبراء الهندسة البيئية بالجامعة وخبراء التبريد الامتصاصي بجامعة كرانفيلد بانجلترا، بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" STIFA".

وأوضحت أن المشروع يستهدف استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية، لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلي التبريد.

وأشارت إلى أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة "CSP" لإنتاج الطاقة الكهربية، لافتة إلى أن البخار الخارج من التوربينة يجري استغلاله في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

وأضافت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة أن المشروع ينتج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات، وإنتاج 1 متر مكعب/يوم من المياه المحلاه، فضلًا عن إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص.

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