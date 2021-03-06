صحة بورسعيد: تطعيم 100% من أطفال المحافظة ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تطعيم 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وأشار "أبو هاشم"، في بيان إعلامي، إلى أن الحملة جرت من خلال 350 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع أحياء ومدن المحافظة، ونجحت في تطعيم 109 آلاف و500 طفل على مستوى المحافظة بنسبة تغطية 100% من الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة.

يشار إلى أن الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.