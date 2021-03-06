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"يوتيوب" يؤكد استمراره في تعليق قناة

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"يوتيوب" يؤكد استمراره في تعليق قناة ترامب "يوتيوب" يؤكد استمراره في تعليق قناة

مصراوي Masrawy

11:29 ص السبت 06 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

أكد موقع "يوتيوب" أنه سيبقي على قراره بتعليق قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بالنظر إلى تهديدات محتملة بالعنف تستهدف مبنى الكونجرس، على غرار الأحداث التي شهدتها واشنطن في 6 يناير الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، سوزان وجسكي، "إن موقع الفيديو الشهير سينهي تعليق قناة ترامب عندما يتم التأكد من أن خطر العنف قد انخفض فعلا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها شرطة الكابيتول بشأن هجوم جديد محتمل بينت أن "خطر العنف المتصاعد لا يزال قائما.

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