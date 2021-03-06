محامي يتهم محافظ البحيرة بوصفهم بالشياطين.. واللواء آمنة: "غير صحيح"

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، صحة الاتهامات التي وجهها إليه محام، بالإساءة لأبناء مهنته، خلال مقابلة معه بمكتبه، وتوجيه أوصاف مهينة لهم، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الاحتقان بين المحامين.

وقال آمنة، في بيان إعلامي: "لا صحة إطلاقًا لهذا الأمر وأكن كل التقدير والاحترام للمحامين وعلى رأسهم نقيب المحامين وجميع أعضاء النقابة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من قضائنا العادل والشامخ، فهم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصراء المظلومين ولهم دور هام في إرساء العدل وتحقيق العدالة".

وأضاف المحافظ: "شعب البحيرة العظيم لم ولن ينسى أبدًا الدور الوطني الكبير لمحامي مصر الشرفاء عبر تاريخ مشرف من العطاء المستمر وهو ما ظهر جليًا خلال ثورة 30 يونيو".

كان أحد المحامين اتهم محافظ البحيرة بمقابلته بطريقة غير لائقة في مكتبه، بأن تحدث إليه قائلًا: "لو كنت أعرف إنك محامي مكنتش دخلتك مكتبي، المحامين شياطين، لا أحبهم ولا أحب التعامل معهم".

وقال عبدالمنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة: "تابعنا ما جرى تداوله من حديث على مواقع التواصل الاجتماعي من تعدي محافظ البحيرة بالقول على المحامين، وعليه تواصلنا مع الزميل للحضور بدار النقابة لمناقشته للوقوف على حقيقة الأمر، وإن صح ستتخذ النقابة ما يلزم من إجراءات تكفل حق المحاماة والمحامين، ومجلس نقابة المحامين بالبحيرة، لن يقبل أي تجاوز على محام".