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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد كبسولات العمليات بمستشفى الإصابات والطوارئ

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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد كبسولات العمليات بمستشفى الإصابات والطوارئ بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد كبسولات العمليات بمستشفى الإصابات والطوارئ

مصراوي Masrawy

11:33 ص السبت 06 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل مستشفى الإصابات والطوارئ، لمتابعة تركيب كبسولات العمليات والمعدات الطبية اللازمة في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، تجاوز تكلفة انشاؤه أكثر من 130 مليون جنيه، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق في محافظات الوجه القبلي.

وأضاف الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي للمشروع، أن جولة رئيس الجامعة تضمنت معاينة الأماكن المخصصة للدخول والخروج وحركة سير السيارات والأماكن المختارة لتركيب الغلايات وخزانات المياه، إلى جانب تفقد الدور السفلي المخصص لاستيعاب المغسلة والمشرحة وشبكة التعقيم المركزي.

رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد حلمي وكيل كلية الفنون الجميلة.

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