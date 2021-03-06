كسر مفاجئ بخط مياه يتسبب في انهيار جسر ترعة في السويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

أجرى عمال الشركة القابضة لمياه الشرب بمدن القناة، عملية إصلاح لخط مياه تعرض للكسر بعد انهيار جزء من جسر ترعة السويس، وانتهى العمال من الإصلاح، وعادت عملية ضخ المياه بصورة طبيعية إلى منطقة فنارة بالإسماعيلية.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الكسر حدث بعد انهيار جزء من جسر البر الغربي في الترعة المتجهة لمحافظة السويس، عند عزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمدينة فايد.

وأضاف عصمت في بيان للشركة، أن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغًا بانهيار جسر البر الغربي لترعة السويس عند منطقة فناره، ما تسبب في كسر خط المياه المغذي لمنطقة الفيومية.

وانتقل الفنيين والعمال لمكان الكسر وتمكنوا من إصلاحه، وجرى إعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية في أقل من ساعة.