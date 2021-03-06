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بالصور.. أهالي أسيوط يشيعون جثامين ضحايا الحادث الدموي بطريق الكريمات

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بالصور.. أهالي أسيوط يشيعون جثامين ضحايا الحادث الدموي بطريق الكريمات بالصور.. أهالي أسيوط يشيعون جثامين ضحايا الحادث الدموي بطريق الكريمات

مصراوي Masrawy

11:26 ص السبت 06 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

شيع أهالي قرية بني محمديات بأبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، جثامين عدد من ضحايا حادث طريق الكريمات والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وشارك المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، في تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بني محمديات، رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

ولقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرين في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتين الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس ومحمد محروس عبدالرحيم و3 مصابين مجهولي الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة.

فيما جرى نقل جثث إلى مشرحة مستشفى العياط وإطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج .

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفيين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم،لتجاوز الأزمة فضلًا عن تقديم كافة الدعم للمصابين.

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