اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة

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الإسكندرية – محمد عامر:

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية،اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "قذافي. ف" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" في قضية اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

كانت نيابة المنتزه ثان أجرت تحقيقات في القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم "قذافي .ف" 49 عامًا، والملقب بـ"سفاح الجيزة"، في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 أعوام.

واصطحب فريق من نيابة المنتزه المتهم بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بالمخزن المشار إليه بالإسكندرية.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.

واستخرجت قوات الأمن جثة الضحية من أرضية المخزن الذي كان يستأجره المتهم، وتبين أنها في وضع تحلل كامل "هيكل عظمي"، فيما تعرفت أسرة الفتاة على جثتها من خلال الملابس التي كانت ترتديها وقت اختفائها عام 2017.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه –فور اكتمال التحقيقات- بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.