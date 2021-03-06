جامعة الإسكندرية تحقق تقدمًا في تصنيف QS البريطاني للتخصصات

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الإسكندرية- محمد عامر:

حققت جامعة الإسكندرية تقدمًا في نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds" QS" البريطاني بالتخصصات لعام 2021 .

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة جاءت في المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية".

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت، أن الجامعة جاءت في الترتيب "401 – 450" على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية".

ويهدف تصنيف الجامعات العالمي QS بالتخصصات -يضم 51 تخصصًا فرعيًا- إلى مساعدة الطلاب الراغبين في معرفة المدارس العالمية المتميزة في التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم.

ويعتمد التصنيف في تقييمه على 4 مكونات هي السمعة الأكاديمية والتي تجري بناءً على استطلاع آراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية، إذ جرى استطلاع آراء 100 ألف خبير أكاديمي عالمي.