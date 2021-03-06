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بالأسماء.. قرعة علنية تكميلية لمشروع بشاير الخير في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 06 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أجرت الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، قرعة علنية تكميلية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بقرى بشاير الخير شمال قرية المنيرة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مدينة الخارجة، في بيان اليوم السبت، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 80 منزلًا ريفيًا بمنطقة بشاير الخير، وجرى تسليم المنازل للمنتفعين بالقرعة العلنية فيما تقاعس عن استكمال إجراءات الاستلام 30 منتفعا، وجرى تنفيذ قرعة علنية تكميلية من الأسماء الاحتياطي وتحديد 30 منتفعًا آخرين.

اسماء ال،30 منتفعا بمشروع بشاير الخير بالخارجة

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