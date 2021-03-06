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حملة لمكافحة "إيدز النخيل" بواحة الخارجة في الوادي الجديد

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حملة لمكافحة "إيدز النخيل" بواحة الخارجة في الوادي الجديد حملة لمكافحة "إيدز النخيل" بواحة الخارجة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:22 ص السبت 06 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، علاج نخيل مصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميا باسم "إيدز النخيل" بمدينة الخارجة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الدفع بفرق مكافحة وعلاج تابعة للمديرية بمنطقة بئر "الجمهورية" بمدينة الخارجة بعد رصد بؤر مصابة بالحشرة في المنطقة، وجرى التعامل معها وعلاجها عن طريق الحقن لمكافحة المرض.

وأضاف مجد، أن فرق المهندسين والمشرفين الزراعيين تجوب المنطقة المحيطة بالبؤر المصابة خاصة منطقة "القطارة" شمال مدينة الخارجة لرصد الإصابات ومكافحتها.

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