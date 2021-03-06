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طلاب التعليم الفني والتربية الخاصة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

10:34 ص السبت 06 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، مقار لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني، وطلاب الصف الأول الثانوي "التربية الخاصة" وطلاب الدمج.

وأشار النيلي، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس ولجان الامتحانات من أعمال تطهير وتعقيم وارتداء الجميع للكمامة، فضلًا عن التباعد والمسافات البينية بين الطلاب.

وأضاف النيلي، أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل بجميع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية، لتذليل العقبات والمشكلات حال حدوثها، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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