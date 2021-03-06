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انطلاق قافلة طبية لقرى "الكفاح" بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

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انطلاق قافلة طبية لقرى "الكفاح" بواحة الفرافرة في الوادي الجديد انطلاق قافلة طبية لقرى "الكفاح" بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:31 ص السبت 06 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنظيم قافلة طبية مجانية، ابتداء من اليوم ولمدة يومين، بقرى الكفاح بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح، اليوم السبت، إن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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