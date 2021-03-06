حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بسوق السمك في دمياط- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لتصدي للمخالفات والتعديات على الطريق العام، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، اليوم السبت.

شملت الحملة التي جاءت بمشاركة شرطة المرافق، وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، سوق السمك بمدينة دمياط، فضلًا عن عدد من الشوارع الجانبية.

وجرى إزالة التعديات على الطريق ورفع الإشغالات والتندات والأفران المخالفة للاشتراطات البيئية، كما جرى توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك الوقائع، حتى لا يجري تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وجرى التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة في بالوعات الصرف بالمنطقة، حتى لا تتعرض للانسداد.