أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بسوق السمك في دمياط- صور

Print
حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بسوق السمك في دمياط- صور حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بسوق السمك في دمياط- صور

مصراوي Masrawy

09:38 ص السبت 06 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لتصدي للمخالفات والتعديات على الطريق العام، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، اليوم السبت.

شملت الحملة التي جاءت بمشاركة شرطة المرافق، وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، سوق السمك بمدينة دمياط، فضلًا عن عدد من الشوارع الجانبية.

وجرى إزالة التعديات على الطريق ورفع الإشغالات والتندات والأفران المخالفة للاشتراطات البيئية، كما جرى توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك الوقائع، حتى لا يجري تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وجرى التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة في بالوعات الصرف بالمنطقة، حتى لا تتعرض للانسداد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية