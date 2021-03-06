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تطبيق نظم الري الحديث بقرى القصر في الوادي الجديد- صور

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تطبيق نظم الري الحديث بقرى القصر في الوادي الجديد- صور تطبيق نظم الري الحديث بقرى القصر في الوادي الجديد- صور

مصراوي Masrawy

09:25 ص السبت 06 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تطبيق نظم الري الحديث والمطور بمنطقة قرى "القصر" بالداخلة، مع تنفيذ صوب زراعية بالتوازي كمشروعات للشباب بالمنطقة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، نجاح مزارعي منطقة قرى القصر في التحول من نظم الري التقليدية بالغمر إلى تطبيق وتنفيذ الري المطور والحديث،"الري المطور– الدليفري"، واتباع الأساليب العلمية في الزراعة مع تنفيذ صوب زراعية كمشروعات للشباب.

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