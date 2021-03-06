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أمريكا: توقف محرك بطائرة بوينج 737 ماكس أثناء الطيران لكنها تهبط بسلام​

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أمريكا: توقف محرك بطائرة بوينج 737 ماكس أثناء الطيران لكنها تهبط بسلام​ أمريكا: توقف محرك بطائرة بوينج 737 ماكس أثناء الطيران لكنها تهبط بسلام​

مصراوي Masrawy

06:02 ص السبت 06 مارس 2021

نيويورك- (د ب أ):
بعد أشهر قليلة من منح طائرة بوينج 737 ماكس الضوء الأخضر للطيران مرة أخرى، واجهت إحدى طائرات هذا الطراز مشاكل ميكانيكية واضحة قبل وقت قصير من هبوطها يوم الجمعة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان إن الطيارين أوقفا تشغيل محرك أثناء رحلة من ميامي إلى نيوارك.

وقالت أمريكان إيرلاينز إن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية محتملة.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة هبطت بسلام ووصلت إلى البوابة بقوتها الخاصة بعد ظهر يوم الجمعة، دون الإبلاغ عن إصابات للركاب أو الطاقم.

من جانبها، قالت بوينج إن الشركة على علم بالحادث وإن شركة أمريكان إيرلاينز يمكنها تقديم مزيد من المعلومات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الأمر.

وكان قد تم إيقاف تشغيل الطائرة 737 ماكس بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

في كلا الحادثين، قدم جهاز استشعار بيانات غير صحيحة للبرنامج، مما دفع مقدمة الطارئة إلى الهبوط. ولم يتمكن الطيارون من تجاوز الإعدادات التلقائية. ويجري تغذية النسخة الجديدة من البرنامج بالبيانات من جهازي استشعار.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الحادث الذي وقع يوم الجمعة مرتبط بنفس المشكلة.

وتم اعتماد هذا الطراز للطيران مرة أخرى في الولايات المتحدة في تشرين ثان/نوفمبر، مع المطالبة بتزويد الطائرات ببرنامج جديد لجهاز الكمبيوتر الخاص بالتحكم في الطيران.

ومنذ ذلك الحين، تم رفع حالات التعليق منووكالات سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

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