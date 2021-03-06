أحد المصابين يكشف تفاصيل حادث الكريمات

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

انتقل فريق من النيابة العامة ببني سويف، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام، لمستشفى بني سويف التخصصي للاستماع لأقوال الناجين من الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة.

وكشفت أقوال المصابين أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة النقل فاختلت عجلة القيادة في يد السائق فانقلبت في نهر الطريق أثناء مرور السيارة الميكروباص القادمة من أسيوط إلى القاهرة.

وأكد عبدالمبدئ محروس "أحد المصابين" في حديثه لمصراوي أن جميع ضحايا الحادث من قرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وأن بعضهم كان في طريقه للعمل بالقاهرة والبعض الآخر مقيم برفقة زوجته وأبنائه في القاهرة.

وأضاف أنه كان يجلس بجوار السائق الذي لقي مصرعه في الحادث وفوجئ بانقلاب السيارة النقل أثناء مرورهم مما تسبب في وقوع الحادث، مشير إلى أن من بين الضحايا 5 أفراد من أسرة واحدة.

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتين قد توفيتا قبل وصولهم للمستشفى، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة، منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.