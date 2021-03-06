أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أحد المصابين يكشف تفاصيل حادث الكريمات

Print
أحد المصابين يكشف تفاصيل حادث الكريمات أحد المصابين يكشف تفاصيل حادث الكريمات

مصراوي Masrawy

02:27 ص السبت 06 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
انتقل فريق من النيابة العامة ببني سويف، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام، لمستشفى بني سويف التخصصي للاستماع لأقوال الناجين من الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة.

وكشفت أقوال المصابين أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة النقل فاختلت عجلة القيادة في يد السائق فانقلبت في نهر الطريق أثناء مرور السيارة الميكروباص القادمة من أسيوط إلى القاهرة.

وأكد عبدالمبدئ محروس "أحد المصابين" في حديثه لمصراوي أن جميع ضحايا الحادث من قرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وأن بعضهم كان في طريقه للعمل بالقاهرة والبعض الآخر مقيم برفقة زوجته وأبنائه في القاهرة.

وأضاف أنه كان يجلس بجوار السائق الذي لقي مصرعه في الحادث وفوجئ بانقلاب السيارة النقل أثناء مرورهم مما تسبب في وقوع الحادث، مشير إلى أن من بين الضحايا 5 أفراد من أسرة واحدة.

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتين قد توفيتا قبل وصولهم للمستشفى، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة، منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية