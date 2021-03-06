ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

★ ★ ★ ★ ★

رفع رأسه في الهواء حتى يلدغ شيئاً ما

دخلت أم أسترالية غرفة أطفالها، فوجدت على الأرض ما يشبه رباط الحذاء، كان الضوء خافتاً، فمالت على الأرض لتلتقط الرباط، لكن قبل أن تلمسه يدها رأته يتحرك إلى أعلى: " إنه ثعبان"، قالتها، وما حدث بعدها أثار دهشة الجميع.

وحسب صحيفة " يو إس ايه" الأمريكية، حدثت الواقعة مساء الجمعة الماضي في مدينة سيدني الأسترالية.

ونقلت محطة " 2 جبي بي" الإذاعية عن الأم الأسترالية " ميج" قولها: كنت سألتقط الرباط حين تحرك فجأة، وبسرعة أضأت مصباح الغرفة، وأدركت أنه ثعبان من نوع الثعابين ذات التاج الذهبي.

وبثت وسائل إعلام أسترالية، ما حدث بعد ذلك، وأثار دهشة الكثيرين، فبدلاً من استدعاء متخصص للإمساك بالثعبان السام وإخراجه من غرفة الأطفال، قامت الأم باستدعاء أطفالها من غرفة أخرى بالمنزل من أجل الاستمتاع بمشاهدة الثعبان.

وبالفعل قامت الابنة الصغرى بالتقاط الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام، وتُظهر اللقطات ثعباناً أسود يبلغ طوله حوالي متراً، كان الثعبان يتحرك على أرضية الغرفة بين ألعاب الأطفال، يرفع رأسه في الهواء ويبدو على وشك أن يلدغ شيئاً ما.

وتقول الصحيفة: يبدو أن ميج وابنتها معجبتان بالثعبان، فلم تبديا أي خوف رغم خطورة الموقف، وعندما ضرب الثعبان صاحت الابنة: "أنت تضرب في الهواء يا صديقي".

وتضيف الابنة لاحقاً: " إنه لطيف جداً.. هل رأيت ذلك اللسان الصغير وهو يخرج من فمه؟".

وتقول الصحيفة: في النهاية، لم تكن هناك مشكلة كبيرة، فقد حاصرت ميج الثعبان ودفعته للدخول في وعاء، ثم أطلقته خارج المنزل على إحدى الأشجار.

وحسب الصحيفة، تعيش الثعابين ذات التاج الذهبي في مناطق الغابات بأستراليا، وهي ثعابين سامة، لكن قوة سمها متوسطة، وهي لا تلدغ البشر إلا عند شعورها بالتهديد.