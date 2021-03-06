إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الفيوم، اليوم السبت، على الحريق الذي شب بشونة للقمح، على مساحة 16 قيراطًا بقرية أبو كساء في إبشواي.

وقال رئيس مدينة إبشواي، إن الشونة كانت تحتوي على كميات كبيرة من قش الأرز الوارد من خارج المحافظة، والذي يستخدم "كفرش" تحت أقدام الأبقار والمواشي الموجودة داخل المعلف الموجود بالشونة.

وقال إنه جرى إعادة الكهرباء لمنازل القرية، وأن أجهزة الأمن تواصل التحقيقات مع مسئولي الجمعية الزراعية التي تتبعها الشونة، للتوصل إلى أسباب الحريق.