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بالصور.. 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشونة قمح في الفيوم

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بالصور.. 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشونة قمح في الفيوم بالصور.. 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشونة قمح في الفيوم

مصراوي Masrawy

11:43 م الجمعة 05 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحى:

تواصل أجهزة الإطفاء والحماية المدنية بالفيوم، عملية إطفاء النيران التي اشتعلت في قطعة أرض مساحتها 16 قيراطًا تستخدم لتخزين بقايا الذرة والقمح بجوار المنازل بقرية أبو كساه في أبشواي.

انتقلت لمكان الحريق 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بالفيوم، وكشف مراد عبدالقادر مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه جرى فصل الكهرباء والغاز عن منطقة الحريق، كما جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة إلى جانب سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية.

وقال أن النيران أتت على محتويات الشونة، وجرى عزل المنازل المحيطة بمنطقة الحريق وأبعاد الأهالى عنها، ولا توجد خسائر في الأرواح.

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