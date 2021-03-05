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السفيرة الأمريكية ببيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد

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السفيرة الأمريكية ببيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد السفيرة الأمريكية ببيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد

مصراوي Masrawy

11:09 م الجمعة 05 مارس 2021

بيروت - (أ ش أ):
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أن هناك حاجة مُلحة لأن يشكل لبنان حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منذ أمد طويل.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان خلال لقاء عقدته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب؛ لبحث الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني إن تنفيذ الإصلاحات بمعرفة الجديدة عقب تأليفها، يشكل الشرط الذي لا غني عنه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد اكتفى ببيان مقتضب حول اللقاء أورد فيه أن دياب استقبل السفيرة الأمريكية في مقر إقامته الخاص، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ أن تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر، الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني، في 22 أكتوبر الماضي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من تأليف الحكومة في ظل غياب التوافق مع الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

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مصراوي Masrawy

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