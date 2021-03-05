المسرح المتنقل بوادي مندر يختتم فعالياته في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء اليوم الجمعة، فعاليات المسرح المتنقل بوادي مندر في شرم الشيخ.

وشهد حفل الختام اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وابتسام فريد مدير عام الإقليم.

وتضمنت الفعاليات عروض فنية لفرقة العريش التلقائية، وفاصل غنائي من التراث السيناوي للمطرب موسى إبراهيم، تلاها فاصل فني للموهوبين من أبناء وادى مندر، قدم خلالها أغاني تراثية، وقصائد من الشعر النبطي كنتاج لورشة المواهب، أعقبه عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "رحلة إلى قصر الثقافة".

وتفقد رئيس المدينة معرض المشغولات اليدوية، الذي أقيم لعرض منتجات الورش التي جرى تنفيذها خلال فعاليات المسرح على مدار 3 أيام.