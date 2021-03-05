بالصور.. محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث الصحراوي الشرقي

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

وصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، لمتابعة مستجدات حادث التصادم الدموي الذي وقع مساء اليوم الجمعة، بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح في الجيزة، وأسفر عن سقوط 20 ضحية، وإصابة آخرين.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر.

فيما أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى استقبل 7 حالات بينهم حالتي وفاة، و 3 حالات خطرة وجرى عمل اللازم من فحوصات وأشعة.