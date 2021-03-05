أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث الصحراوي الشرقي

Print
بالصور.. محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث الصحراوي الشرقي بالصور.. محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث الصحراوي الشرقي

مصراوي Masrawy

11:02 م الجمعة 05 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
وصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، لمتابعة مستجدات حادث التصادم الدموي الذي وقع مساء اليوم الجمعة، بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح في الجيزة، وأسفر عن سقوط 20 ضحية، وإصابة آخرين.
واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر.
فيما أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى استقبل 7 حالات بينهم حالتي وفاة، و 3 حالات خطرة وجرى عمل اللازم من فحوصات وأشعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية