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الأردن : الخلايلة يطلب من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 ويزيد عن 60 سنة

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الأردن : الخلايلة يطلب من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 ويزيد عن 60 سنة الأردن : الخلايلة يطلب من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 ويزيد عن 60 سنة

جى بي سي نيوز :- وجه وزير الاوقاف محمد الخلايلة تعليمات صارمة تتعلق بصلاة الجمعة .

وطلب الخلايلة فتح نوافذ المساجد لمدة 15 دقيقة قبل دخول المصلين ، والتاكيد على ارتداء الكمامة واحضار المصلى الشخصي مع كل شخص يدخل المسجد والتباعد الاجتماعي .

ومن التعليمات الجديدة طلب الخلايلة من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 سنة ويزيد عن 60 سنة .

ووفق الكتاب الذي حصلت عليه المدينة نيوز وتنشر صورة عنه فان هذا الامر الاخير بخصوص اعمار المصلين هو امر توجيهي للائمة وليس قرارا وزاريا بفرضه على المصلين .

وثيقة : 

 

جي بي سي نيوز

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