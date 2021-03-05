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بينهم أطفال ومجهولين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم الدموي ببني سويف

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مصراوي Masrawy

10:15 م الجمعة 05 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 18 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى، مساء اليوم الجمعة، 5 مصابين وهم محمد محروس عبدالرحيم 22 عامًا مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس 26 عامًا، مقيم قرية طنسا بني مالو بمحافظة بني سويف مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عامًا، وطفل 4 أعوام، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة في العقد الرابع من العمر، وطفل 4 أعوام.

كما استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة في الحادث ذاته وهم عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 عامًا مقيم بني محمد، عامل، محمود محمد سيد مقيم بني محمد أبنوب أسيوط، عامل، محمود سيد عبدالله 28 عامًا دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى أثني عشر عامًا، 6 سيدات مجهولة الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عامًا وجار تحديد هويتهم.

وكان لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بني سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقى.

حادث التصادم

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