أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

آلاف الجزائريين يطالبون بالتغيير رغم تحذيرات السّلطة

Print
آلاف الجزائريين يطالبون بالتغيير رغم تحذيرات السّلطة آلاف الجزائريين يطالبون بالتغيير رغم تحذيرات السّلطة

مصراوي Masrawy

10:26 م الجمعة 05 مارس 2021

الجزائر - (د ب ا):
خرج ألاف الجزائريين اليوم الجمعة في مسيرات في اطار الاحتجاج السّلمي مطالبين بالتّغيير ومدنية الدولة.

ورغم تحذيرات الرّئيس عبد المجيد تبون خلال ظهوره الإعلامي الأخير، بتوخي الحيطة من اختراق الحراك الشّعبي وما أعلنته وزارة الدّفاع أول أمس حول تفكيك قنبلة يدوية كانت ستستهدف الجموع بالحراك الشّعبي، إلّا أن المسيرات اليوم كانت أقوى من سابقتها الأسبوع الماضي، وفق شهود عيان.

وردّد المتظاهرون "ترحلون جميعا" و"يا نحن يا أنتم" وشعار "مدنية وليست عسكرية" إلى جانب "نهبتم الوطن أيها اللّصوص" وغيرها من الشّعارات التي يتمسّك بها المتظاهرون منذ رحيل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لعدد من القرارات والمشاريع التي أعلنت عنها السّلطة خلال الأسبوع الماضي، مردّدين "نحن ربتنا الوطنية ولن تخيفونا بالجنسية" وذلك تعقيبا على مشروع بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص.

كما ردّد المتظاهرون شعار يرى في السّلطة عدم الشرعية من خلال "تبون المزوّر جاء به العسكر"، إلى جانب شعار "مخابرات إرهابية تسقط الدولة العسكرية" رغم اعتبار فئة من الحراك للشعار الأخير راديكالي وذهب آخرون لوصفه بالمتطرّف في حين يعتبر مردّدوه أنه مجرد ردّ ضد الممارسات "اللاإنسانية" التي تتم ضد بعض المعتقلين في السّجون.

كما شهد عدد من ولايات البلاد مسيرات سلمية ضمن الحراك الشّعبي، على غرار بجاية وقسنطينة ووهران رغم التّضييق عليها ـ حسب شهود عيان.

وكانت السّلطة قد بادرت بعدد من الإجراءات التي حاولت من خلالها إطفاء غضب الشّارع على غرار إطلاق سراح عشرات المعتقلين إلى جانب إعلان عبد المجيد تبون عن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إلى جانب تعديل حكومية.

وتعالت أصوات داعية لمواصلة الحراك، الذي يعتبرونه الضّامن الوحيد لفرض الرّقابة على السّلطة واسترجاع مكانة الشّعب في ميزان الحكم والقرار .

ويستبعد مراقبون للمشهد السياسي في الجزائر أن يتوقف الحراك بقرار أو اثنين، خاصة في ظل تمسّك المحتّجين بمطالبهم واصرارهم عليها.

وقد شهدت المسيرات اليوم مشاركة عدد من الأسماء "البارزة" مثل الحقوقي البارز مصطفى بوشاشي ورؤساء عدد من الأحزاب المعارضة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

يدمر عقول الشباب.. برلماني يحذر الحكومة من "الشابو" المخدر

يدمر عقول الشباب.. برلماني يحذر الحكومة من "الشابو" المخدر

شبكة عيون الإخبارية