سقوط العديد من الضحايا إثر هجوم انتحاري بسيارة على مطعم بعاصمة الصومال

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مصراوي Masrawy

مقديشو - (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن العديد من الأشخاص أصيبوا في الهجوم الذى وقع على المطعم القريب من الميناء الرئيسى فى مقديشو .

وقال ضابط الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لا يمكنك أن تتخيل مدى قوة الانفجار".

ويعتقد الضابط حسن أن عدد الضحايا يمكن أن يزداد بشكل كبير نظرا لقوة الانفجار.

وثبت أن جميع الضحايا من المدنيين.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم الشهير لهجوم انتحاري.

ويرتاد هذا المطعم موظفو الحكومة وحراس الأمن وسكان العاصمة.

تبنت الهجوم حركة الشباب الصومالي السنية من خلال إذاعة راديو الأندلس الناطق باسمها.

وقبل وقوع الهجوم بساعات قليلة هاجم مقاتلون قيل إنهم من الجماعة سجنا في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم بونتلاند شبه المستقل وقتلوا ما لا يقل عن ثمانية من حراس الأمن.

وأعقب ذلك فرار عدد من السجناء بينهم إرهابيون مشتبه بهم بحسب ما صرحت به الشرطة.

وقد تبنت حركة الشباب هذا الهجوم أيضا مشيرة إلى أن المهاجمين حرروا حوالي 400 سجين.

تقاتل حركة الشباب الصومالية من أجل السيادة على القرن الأفريقي منذ سنوات، ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي الذى يتبع فكريا فكر تنظيم القاعدة على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط ، وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن في البلاد.