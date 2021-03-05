أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سقوط العديد من الضحايا إثر هجوم انتحاري بسيارة على مطعم بعاصمة الصومال

Print
سقوط العديد من الضحايا إثر هجوم انتحاري بسيارة على مطعم بعاصمة الصومال سقوط العديد من الضحايا إثر هجوم انتحاري بسيارة على مطعم بعاصمة الصومال

مصراوي Masrawy

10:22 م الجمعة 05 مارس 2021

مقديشو - (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن العديد من الأشخاص أصيبوا في الهجوم الذى وقع على المطعم القريب من الميناء الرئيسى فى مقديشو .

وقال ضابط الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لا يمكنك أن تتخيل مدى قوة الانفجار".

ويعتقد الضابط حسن أن عدد الضحايا يمكن أن يزداد بشكل كبير نظرا لقوة الانفجار.

وثبت أن جميع الضحايا من المدنيين.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم الشهير لهجوم انتحاري.

ويرتاد هذا المطعم موظفو وحراس الأمن وسكان العاصمة.

تبنت الهجوم حركة الشباب الصومالي السنية من خلال إذاعة راديو الأندلس الناطق باسمها.

وقبل وقوع الهجوم بساعات قليلة هاجم مقاتلون قيل إنهم من الجماعة سجنا في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم بونتلاند شبه المستقل وقتلوا ما لا يقل عن ثمانية من حراس الأمن.

وأعقب ذلك فرار عدد من السجناء بينهم إرهابيون مشتبه بهم بحسب ما صرحت به الشرطة.

وقد تبنت حركة الشباب هذا الهجوم أيضا مشيرة إلى أن المهاجمين حرروا حوالي 400 سجين.

تقاتل حركة الشباب الصومالية من أجل السيادة على القرن الأفريقي منذ سنوات، ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي الذى يتبع فكريا فكر تنظيم القاعدة على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط ، وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

يدمر عقول الشباب.. برلماني يحذر الحكومة من "الشابو" المخدر

يدمر عقول الشباب.. برلماني يحذر الحكومة من "الشابو" المخدر

شبكة عيون الإخبارية