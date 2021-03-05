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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

ألقت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية، القبض على المتهم بقتل مواطن، وإصابة آخر من أبناء محافظة المنيا، يعملان بالمملكة العربية السعودية، خلال مشاجرة وقعت داخل سوق تجاري بمدينة الرياض.

وقال محمود شكل مؤسس اتحاد المصريين بالخارج، إن أجهزة الأمن في السعودية، ألقت القبض على المتهم بقتل 2 من أبناء محافظة المنيا، موضحًا أن مشاجرة وقعت داخل سوق تجاري بالعاصمة الرياض بالسعودية، بدأت بمشادة كلامية بين مواطن مصري وآخر سعودي بسبب أولوية تحميل الخضروات على سيارات نقل، وأخرج السعودي طبنجة كانت بحوزته وأطلق 5 رصاصات على الشاب المصري ومرافقه وفر هاربًا، ثم حضرت سيارة الإسعاف ونقلته من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

وأضاف شكل، أنه خلال المشاجرة تدخل أحد أقارب القتيل "ابن شقيقه" وأصيب بـ3 طلقات نارية في الذراع الأيسر وهو يرقد الآن في حالة حرجة داخل إحدى المستشفيات بالرياض لتلقي العلاج.

وحصل "مصراوي"، على صورة ضوئية للتقرير الطبي الأول الصادر من إحدى المستشفيات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويتضمن بيانات المذكور "عشري محمد حسن معوض" 37 عامًا، مصري، وشهرته "رضا"، من قرية أولاد الشيخ التابعة لمغاغة في شمال محافظة المنيا، وأنه وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى نتيجة تعرضه لطلق ناري أدي لتوقف القلب والتنفس حسب إفادة الهلال الأحمر.

وأضاف التقرير، أنه بالكشف الطبي على المذكور تبين توقف النبض والتنفس والحدقتين متسعتان وغير متفاعلتين للضوء.

كما ذكر التقرير أنه جرى عمل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأدوية إنعاش القلب للحالة دون استجابه، وأن المذكور وصل المستشفى مصابا بـ 5 فتحات لطلق ناري، ولم يستجيب المريض لكل محاولات الإنعاش، وتوفي متأثرا بجراحه.

فيما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعزاء إلى أسرة المواطن.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، تواصلت وزيرة الهجرة مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، ويجري متابعة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب الذي استقرت حالته وجرى نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.