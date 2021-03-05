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مصرع 18 وإصابة 5 في حادث تصادم دموي ببني سويف

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مصرع 18 وإصابة 5 في حادث تصادم دموي ببني سويف مصرع 18 وإصابة 5 في حادث تصادم دموي ببني سويف

مصراوي Masrawy

09:23 م الجمعة 05 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 18 شخصًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتين الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس و محمد محروس عبد الرحيم و3 مصابين مجهولين الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة.

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