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النمسا ترحب باختيار غادة والي في مجلس إدارة مشروع نسائي أوروبي

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النمسا ترحب باختيار غادة والي في مجلس إدارة مشروع نسائي أوروبي النمسا ترحب باختيار غادة والي في مجلس إدارة مشروع نسائي أوروبي

مصراوي Masrawy

10:05 م الجمعة 05 مارس 2021

فيينا - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، باختيار الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات عضوا في مجلس إدارة المشروع الأوروبي (النساء إلى القمة).

وأشادت مصادر في الخارجية النمساوية، بجهود الدكتورة غادة والي في الأمم المتحدة وعلى كافة الأصعدة الدولية.

يشار إلى أن مشروع (النساء إلى القمة) يعد مشروعًا أوروبيًا مهما للدفع بالمزيد من النساء إلى مناصب الإدارة العليا، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية ونجح في الأعوام (2003-2005) بشكل لافت في إستونيا والدنمارك واليونان والسويد، كما أن المشروع موجه لتحفيز أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام على الاستعانة بالنساء في المناصب العليا.

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