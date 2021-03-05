"الميكروباص اطبق".. لقطات جديدة من موقع حادث الكريمات المروع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

انتشر رجال الشرطة بمحيط موقع تصادم مروع وقع بين سيارتين بطريق الكريمات، مساء الجمعة.

وأظهرت بعض الصور آثار الحادث، وتهشم السيارة الميكروباص من شدة الاصطدام.

وتبين بالمعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطاراتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بنهر الطريق.

في ذلك وقت تصادف مرور سيارة ميكروباص، اصطدمت بها التريلا فتهشمت بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث بطريق الجيش قبل بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.

وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالطفلة بسيارة ميكروباص قبل ٥ كيلومترات من البوابة بنطاق مركز أطفيح.

وأسفر الحادث عن مصرع ٢٠ شخصًا، وإصابة اثنين آخرين، جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.