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موسكو تطالب لندن بتوضيح بشأن تسريب وثائق حول إدارة بريطانيا حملة معادية لروسيا

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موسكو تطالب لندن بتوضيح بشأن تسريب وثائق حول إدارة بريطانيا حملة معادية لروسيا موسكو تطالب لندن بتوضيح بشأن تسريب وثائق حول إدارة بريطانيا حملة معادية لروسيا

مصراوي Masrawy

09:40 م الجمعة 05 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت موسكو أن سفارتها لدى لندن ستقدم بيانا لوزارة الخارجية البريطانية حول قضية تسرب وثائق تدل على إدارة البريطانية حملة معادية لروسيا في وسائل الإعلام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريحات أوردتها قناة ( اليوم) اليوم الجمعة- "لم نتلق حتى الآن الرد، لكن في حال اعتقاد الزملاء البريطانيين أنهم سيتمكنون من تجنب حوار حول هذا الموضوع عبر اتباع تكتيك الصمت والمماطلة، فإنهم يخطئون. لن يتمكنون من تفادي ذلك".

وأضافت "في الوقت الأقرب سيتم عرض بيان حول هذه القضية للجانب البريطاني عبر سفارتنا في لندن. يجب توضيح الأمر، سيكون عليهم القيام بذلك".

وسبق أن أكدت زاخاروفا أن وثائق تابعة لوزارة الخارجية البريطانية تم تسربها مؤخرا تدل على أن لندن تدير "يدويا" عمل وسائل إعلام مختلفة كما شكلت عملاء في القطاع الروسي لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن دائرة اهتمام بريطانيا طالت موقعي "ميدوزا" و"ميديازونا"، مشيرة إلى أن لندن تدعم ماليا مثل وسائل الإعلام هذه.

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