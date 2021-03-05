أخبار عاجلة

دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا -
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش -
ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا -
"السيف": المملكة حوّلت تحدي كورونا إلى تميز في التعليم الإلكتروني -
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع -
الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد عرض "جنة هنا" بقصر ثقافة بورسعيد

Print
بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد عرض "جنة هنا" بقصر ثقافة بورسعيد بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد عرض "جنة هنا" بقصر ثقافة بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:30 م الجمعة 05 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويأتي العرض من إنتاج فرقة مسرح "الغد" بالبيت الفني للمسرح، ومن بطولة عبير الطوخي، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان محمد دياب، وأشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وديكور وأزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.

كما شهدت وزيرة الثقافة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة محافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن "ابدأ حلمك" هو مشروع لتدريب شباب الفنانيين بالأقاليم على فنون المسرح، وأن المرحلة الثانية تضم محافظات: بورسعيد والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية