بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد عرض "جنة هنا" بقصر ثقافة بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويأتي العرض من إنتاج فرقة مسرح "الغد" بالبيت الفني للمسرح، ومن بطولة عبير الطوخي، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان محمد دياب، وأشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وديكور وأزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.

كما شهدت وزيرة الثقافة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة محافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن "ابدأ حلمك" هو مشروع لتدريب شباب الفنانيين بالأقاليم على فنون المسرح، وأن المرحلة الثانية تضم محافظات: بورسعيد والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.