إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بطريق "السويس- الأدبية" ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفى الأميري.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، وانتقل إلى موقع البلاغ المقدم أحمد غريب رئيس مباحث قسم عتاقة، وأظهرت المعاينة أن سيارة ميكروباص كانت متوقفة اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات أمام محطة كهرباء عتاقة.

وجرى الدفع بـ 8 سيارات لنقل المصابين في الحادث، إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي إن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، والحالة العامة لخمسة مصابين مستقرة، بينما جرى نقل 2 آخرين إلى العناية المركزة لخطورة حالتهم.