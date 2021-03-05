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الاتحاد الأوروبي: 130 مليون يورو دعما للاجئين السوريين في لبنان والأردن

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الاتحاد الأوروبي: 130 مليون يورو دعما للاجئين السوريين في لبنان والأردن الاتحاد الأوروبي: 130 مليون يورو دعما للاجئين السوريين في لبنان والأردن

مصراوي Masrawy

08:53 م الجمعة 05 مارس 2021

بيروت - (أ ش أ):
قرر الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في لبنان والأردن، في مجالات رئيسية تشمل الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وإدارة النفايات .
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان – في بيان لها اليوم – أن هذه الأموال ستساعد لبنان على وجه الخصوص في التخفيف من تداعيا انفجار ميناء بيروت البحري، والذي أثر على اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء .
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل كل ما في وسعه لدعم الشعب السوري والمجتمع المدني السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، لأنهم يستحقون مستقبلا أكثر إشراقا وأمان وازدهارا، وأن هدف الاتحاد الأوروبي هو مساعدتهم على تحقيقه.
وأوضح أن لبنان سيحصل على 98 مليون يورو تتوزع على النحو التالي: 45 مليون يورو لمشاريع الحماية والمساعدة الاجتماعية ( 25 مليون يورو لاستمرار دعم الفئات الأكثر ضعفا و20 مليون يورو دعما لنظام وطني شامل للحماية الاجتماعية ) و29 مليون يورو للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتطعيمات بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، و 10 ملايين يورو لخدمات المياه الأساسية، و 10 ملايين يورو للتعليم غير الرسمي، و4 ملايين يورو لصالح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) يومي 29 و 30 مارس الجاري، لإعادة تأكيد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، وتقديم الدعم الدولي للمحتاجين.

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