ملحق بعقدي الطلاق والزواج ووثيقة تأمين.. تعرف على بند جديد ضمن قانون الأحوال الشخصية

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

حصل "مصراوي" على نص قانون الأحوال الشخصية، والذي تم إحالته للمحلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء الفصل الخامس تحت عنوان أثار الزواج وأحكامه كالتالي..

- تضمن الفصل الخامس من الباب الأول أثار الزواج، وأحكامه في 26 مادة على التفصيل الآتي تضمنت المادة (18) نظامًا مستحيلًا يوضح أن الزواج الصحيح يترتب عليه آثارة المقررة شرعًا منذ انعقاده.

- وتضمنت المادة (19) نصًا مستحدثًا يبين أنه إذا اشترط في الزواج شرط ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا يبطل الشرط ويصح العقد.

- المادة (20) استحدثت نظامًا جديدًا يبين أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصالها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل تفقهة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصفار، وأجر المسكن، والملبس، ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزء لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد.

ولدى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتقبيله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبة وفقًا للمادتين (281، 280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وبصدر وزير العدل قرارًا بتحديد شكل وبيانات الملحق وتضمنت المادة (21) مستحدثًا يوضح أنه يترتب في حالة الزواج الفاسد أو كل زواج ليس صحيحًا، وفقًا لنص المادتين (9)، و(18) من المشروع، ما يترتب على الزواج الصحيح من آثار هي: استحقاق كامل المهر، وثبوت الأمومة، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة.

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