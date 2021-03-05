وزيرة الثقافة: إطلاق مهرجان سينمائي عالمي على أرض بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، إنها وجهت بالإعداد لتنظيم مهرجان سينمائي عالمي على أرض محافظة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة، عقب إعادة افتتاح "سينما مصر" بعد تجديدها في بورسعيد، إلى أن المهرجان سيقام بصفة سنوية، مؤكدة أن بورسعيد تملك كافة المقومات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الفنية العالمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه كان من المفترض افتتاح السينما منذ عام لولا جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل الافتتاح، موجهة الشكر للقائمين على هذا الصرح الفني.

بينما قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان، إن سعر تذكرة الدخول إلى "سينما مصر" بعد إعادة افتتاحها وتجديدها هو 20 جنيهًا فقط.

وأكد المحافظ، أن "سينما مصر" واحدة من أقدم دور العرض في مصر، وشاهدة على العديد من الأحداث التاريخية، ولها في قلوب كل مواطن بورسعيدي وزائر للمدينة ذكرى سعيدة.