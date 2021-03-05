★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، "سينما مصر" بعد تجديدها، بعرض فيلم "بورسعيد" للفنان الراحل فريد شوقي، بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن "سينما مصر" جرى إنشاؤها في الخمسينات من القرن الماضي، وتعتبر أحد أصول السينما المصرية، وقامت وزارة الثقافة باستردادها، وتعتبر إضافة إلى البنية الثقافية في بورسعيد ومصر، مؤكدة أن عودتها كان ضمن أولويات وزارة الثقافة باعتبارها جزء هام من ذاكرة السينما المصرية، ودار العرض الوحيدة الباقية في وسط المدينة بأحد أهم الشوارع التجارية في المحافظة.

وتتسع السينما لـ526 مشاهدًا، وجرى تزويدها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي، بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة.