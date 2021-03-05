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وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض يزور العراق

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وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض يزور العراق وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض يزور العراق

جي بي سي نيوز:- زار وفد من الائتلاف الوطني المعارض برئاسة نصر الحريري، اليوم الأربعاء، محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وذكر بيان للحزب الديمقراطي، أن "بارزاني استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نصر الحريري، والوفد المرافق له، وأكد لهم أن الأحداث التي وقعت في عفرين تثير القلق وأنه يراقب باهتمام مسار الأحداث ومستقبل الشعب الكردي في سوريا".

وعبر رئيس إقليم كردستان السابق، بحسب البيان، "عن أمله في أن تراعى مصالح شعوب ومكونات سوريا في المستقبل السوري".

وأضاف البيان، أن "بارزاني أكد أيضا لدى اجتماعه بوفد الائتلاف السوري المعارض تأييده لبلوغ سوريا حلا بحفظ الأمن والأمان والوئام بين شعوب سوريا وكل مكونات سوريا".

وأشار إلى أن "اجتماع بارزاني ووفد الائتلاف السوري المعارض بحث الأوضاع في سوريا وأحدث المستجدات على صعيد سوريا والمنطقة".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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