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وزارة الرياضة تطلق حملة "ابدأ استمر" لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

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وزارة الرياضة تطلق حملة "ابدأ استمر" لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وزارة الرياضة تطلق حملة "ابدأ استمر" لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

وزارة الرياضة تطلق حملة

أطلقت وزارة الرياضة اليوم حملة ( ابدأ_استمر) بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، والحث على الاستمرارية في ممارستها من قبل أفراد المجتمع، من مختلف الأعمار والفئات.

وتأتي هذه الحملة تماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة بشكل عام، وتحفيز المجتمع على تغيير نمط حياتهم، لتصبح الرياضة روتيناً يومياً مستمراً يساهم في المحافظة على الصحة، وتقليل الإصابات بالأمراض المزمنة التي تهدد الصحة، والتي يأتي في مقدمتها السمنة وما يصاحبها من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وترتكز أسس هذه الحملة "ابدأ.. استمر"، على رسالة أساسية مفادها البدء بممارسة الرياضة بمختلف أشكالها وأنواعها، والأهم من ذلك الاستمرار على ممارستها بإصرار وعزيمة وجهد كبير دون توقف.

وانطلقت الحملة الترويجية للمبادرة منذ الأربعاء الماضي، من خلال اللوحات الإعلانية والدعائية في طرق وشوارع مدن المملكة وحسابات الوزارة والأندية الرياضية، عبر الشبكات الاجتماعية، إذ تُعد هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات والحملات التثقيفية والتوعوية التي أطلقتها وزارة الرياضة، خلال جائحة المستجد، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل أفرد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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