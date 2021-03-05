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ضبط ٤٨٠ كيلو من اللحوم الفاسدة في حملة بدمياط

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ضبط ٤٨٠ كيلو من اللحوم الفاسدة في حملة بدمياط ضبط ٤٨٠ كيلو من اللحوم الفاسدة في حملة بدمياط

مصراوي Masrawy

07:22 م الجمعة 05 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مباحث بمديرية التموين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، فضلًا عن الرقابة على المطاعم ومحلات بيع المجمدات.

كشفت الحملة التي تضمنت عددًا من أحياء مدينة دمياط، عن ضبط 200 كيلوجرام من اللحوم البلدية، مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للإجراءات الصحية والاشتراطات ومتحلل الخواص، و280 كيلوجرامًا من عجينة الحواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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