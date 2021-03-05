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مسؤول إيراني: طهران تأمل رفع العقوبات خلال عام للمشاركة في مفاوضات نووية

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مسؤول إيراني: طهران تأمل رفع العقوبات خلال عام للمشاركة في مفاوضات نووية مسؤول إيراني: طهران تأمل رفع العقوبات خلال عام للمشاركة في مفاوضات نووية

مصراوي Masrawy

07:06 م الجمعة 05 مارس 2021

طهران - (د ب أ):

قال مسؤول إيراني محافظ كبير في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن بلاده ستوافق على الدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، إذا ما أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لإلغاء العقوبات المفروضة علي طهران في غضون عام.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال محسن رضائي أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي يقدم المشورة للمرشد علي خامنئي، وكان قائدا للحرس الثوري، في المقابلة مع الصحيفة البريطانية إنه "يجب أن نشهد كل شهر خلال المفاوضات أن بعض العقوبات الملحة بالنسبة لنا يتم رفعها".

وذكر رضائي الذي يدرس خوض انتخابات الرئاسة في يونيو، أن القيود المفروضة على المعاملات المالية وصادرات النفط هي "أولوية قصوى" يجب رفعها في الشهر الأول من المفاوضات. وقال إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يمكن أن يساعد أيضا طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفيما يبدو إشارة إلى تقرير فاينانشيال تايمز، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن "تنوع" الآراء بين المسؤولين الإيرانيين لا يجب أن يتعارض مع سياسة الدولة.

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