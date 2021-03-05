محافظ جنوب سيناء: نخبة من المسئولين والإعلاميين للاحتفال بالذكرى 32 لعودة طابا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة جاهزة للاحتفال بالذكرى 32 لعودة طابا إلى أرض الوطن في 19 مارس الجاري، وسيجري استضافة نخبة من المسئولين والإعلاميين، خلال مراسم الاحتفالات في العيد القومي للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الاحتفالات تبدأ بإجراءات مراسم رفع العلم بمدينة طابا، وإقامة حفل فني كبير يحييه فرق الكورال والفولكلور الشعبي التابع لهيئة قصور الثقافة، بالإضافة لعرض مواهب أبناء المحافظة فى الشعر والغناء.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمجلس مدينة طابا لاستعراض ومناقشة استعداد المحافظة للاحتفال بعيدها القومي خلال الشهر الجاري.