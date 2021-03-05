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منطقة آثار بني حسن تستقبل سفير الفاتيكان لدى القاهرة "صور"

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منطقة آثار بني حسن تستقبل سفير الفاتيكان لدى القاهرة "صور" منطقة آثار بني حسن تستقبل سفير الفاتيكان لدى القاهرة "صور"

مصراوي Masrawy

06:34 م الجمعة 05 مارس 2021

(مصراوي):

استقبلت منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا السفير نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء السفارة، وكان في استقبالهم جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام آثار الوسطى.

وزار سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له المنطقة حيث مقابر حكام الأقليم 16 في عصر الدولة الوسطي ومنها مقبرة خيتي ومقبرة خنوم حتب.

وأبدى إعجابه بالمناظر والنقوش بهم والتي تحكي الحياة اليومية، كما أعرب عن إعجابه بالمناظر الرياضية المنقوشة على جدران المقابر.

وخلال الزيارة أشاد سفير الفاتيكان بالقاهرة بتاريخ وحضارة مصر وآثار المنيا وبني حسن ووعد بزيارتها مرة أخرى، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها وزارة السياحة والآثار في المناطق الاثرية.

وفي سياق متصل، زار السفير كريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث أبدى إعجابه الشديد بمقبرة كبير الكهنة بيتوزيريس وبما تحويه من مناظر ونقوش، كما استمع الى شرح تفصيلي لمقبرة ايزادورا، معربا عن انبهاره وشعوره بالعظمة والخلود والغموض خلال زيارته لسراديب الجبانة المقدسة للطيور والحيوانات رمز المعبود توت.

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