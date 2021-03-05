بالأسماء.. مصرع ٣ أطفال وتسمم الأب والأم في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي ٣ أطفال أشقاء مصرع، وأصيب الأب والأم بتسمم، اليوم الجمعة، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بقرية القطنة في طما بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما بتسمم أسرة تقيم بقرية القطنة، ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات مصرع كل من "عبدالرحمن. ح" ٦ أعوام، وشقيقاه "يوسف" ٤ أعوام، "هاجر" البالغة من العمر عامين، وإصابة والدهم "حسن. ع" ٣٥ عامًا، ووالدتهم "هند. ه" ٣٠ عامًا بالتسمم.

وأفاد المصابين حدوث إصابتهما ووفاة أبنائهم إثر تناولهم طعام منزلي فاسد.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الغنائم المركزي، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.