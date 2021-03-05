مصرع موظف سقط في بئر صرف صحي بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي موظف بالأوقاف مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه في بئر صرف صحي بمنزله بمنطقة الدندراوية، في الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بسقوط موظف في بئر صرف صحي بمنزله أثناء تنظيفه.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع علي محمد، 51 عامًا، موظف بالأوقاف، بعد سقوطه داخل بئر صرف صحي بمنزله، ما أدى إلى وفاته.

جرى انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.