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ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية

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ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

05:33 م الجمعة 05 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
ضبطت مديرية أمن القليوبية، مطبعة غير مرخصة، وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بدون تفويضات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
وردت معلومات للواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، بقيام صاحب مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بإدارة المطبعة بدون ترخيص، لتقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط صاحب المطبعة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة.
كما جرى ضبط نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة.

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