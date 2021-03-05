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الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في

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الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في
أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفظ أمنها

الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة المليشيا تصعيدها الخطير، وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.


وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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