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ضبط 3 كجم إستروكس بحوزة ربة منزل قبل ترويجها بالمطرية

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ضبط 3 كجم إستروكس بحوزة ربة منزل قبل ترويجها بالمطرية ضبط 3 كجم إستروكس بحوزة ربة منزل قبل ترويجها بالمطرية

مصراوي Masrawy

04:51 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة سيدة بحوزتها كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها في المطرية.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها (كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام– ميزان حساس– مبلغ مالي– هاتف محمول) أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها.

جرى تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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